Mulher acima joga filho de 9 meses do telhado após briga com a irmã

Uma mulher casada de 27 anos que morava na casa materna teria jogado seu filho de nove meses no telhado na manhã de sábado, disse a polícia.

Segundo um policial, Anju Devi brigou com a irmã, durante a qual jogou a criança do alto de sua casa de dois andares na localidade de Krishna Nagar.

O superintendente de polícia de Ballia, Omvir Singh, disse que o bebê foi levado às pressas para o hospital distrital, onde os médicos declararam que ele foi trazido morto.

A polícia deteve Anju Devi e está a interrogá-la.

Foi registrado um caso contra ele nos termos da Seção 105 (punição por homicídio culposo que não equivale a homicídio) do BNS com base na denúncia da avó do menino, Shobha Devi.

Segundo a polícia, Anju Devi tinha um casamento por amor e estava morando com a mãe na casa dela há dois anos. A irmã mais velha de Anju, Manisha, também morava na mesma casa há dois meses.