Mulher britânica encontrada viva 52 anos depois de desaparecer

Uma mulher que desapareceu há mais de meio século foi encontrada sã e salva no Reino Unido.

Sheila Foxque desapareceu de Coventry em 1972 aos 16 anos, foi localizado e supostamente vive em segurança em outra parte do país, de acordo com a mídia britânica citando a Polícia de West Midlands.

O desenvolvimento ocorreu depois que a força lançou um novo apelo em dezembro, postando uma fotografia da Sra. Fox desde o momento de seu desaparecimento em seu site e plataformas de mídia social.

Em poucas horas, o apelo obteve uma resposta pública significativa, com membros do público oferecendo informações cruciais que finalmente resolveu uma das investigações de pessoas desaparecidas mais antigas da força.

Sargento Detetive de Caso Arquivado Jenna Shaw investigação A equipe expressou sua alegria com a resolução do caso.

“Estamos absolutamente encantados por ter encontrado Sheila depois de mais de cinco décadas”, disse ele.

“Nossa equipe procurou meticulosamente cada evidência para localizar uma fotografia de sheilae esse esforço valeu a pena.”

“Cada pessoa desaparecida tem uma história, e sua família e amigos merecem saber o que aconteceu com eles e, com sorte, se reunir com eles”, acrescentou Shaw.