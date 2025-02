Mulher de Andhra Pradesh, parentes matam seu filho por ‘comportamento indecente’; Descerem corpo

Uma mulher de 57 anos no distrito de Prakasam, frustrada com a má conduta de seu filho, supostamente o matou e, com a ajuda de parentes, desmembrou seu corpo em cinco peças, disse a polícia no sábado.

O superintendente da polícia de Prakasam, AR Damodar, disse que K Lakshmi Devi (57) supostamente assassinou seu filho, K Shyam Prasad (35), um limpador, em 13 de fevereiro.

Os parentes de Devi supostamente a ajudaram a matar Prasad.

“Não é possível suportar o comportamento pervertido e indecente de seu filho, ela (Lakshmi Devi) o matou”, disse Damodar à PTI, acrescentou que Prasad também se comportou indecentemente com suas tias e outros parentes em Bengaluru, Khammam e Hyderabad.

Prasad, que não era casado, também tentou violar suas tias maternas em Hyderabad e Narasarapeta, disse a polícia.

Segundo a polícia, ele foi morto usando um machado ou uma arma afiada.

Após o assassinato, seu corpo foi cortado em cinco pedaços, colocou três capturas e jogado no canal Nakalagandi, na vila de Cumbum.

Os réus, agora na corrida, foram reservados nas seções BNS 103 (1) e 238; A polícia está procurando por eles.