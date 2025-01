Mulher decapitada enquanto inclinava a janela do ônibus em Chamarajanagar Karnataka – Karnataka News

Uma mulher que viajava em um ônibus da Karnataka State Road Transport Corporation (KSRTC) foi decapitada em um estranho acidente de trânsito.

O incidente ocorreu no distrito de Chamarajanagar, quando a mulher se curvou à janela do ônibus para tomar um pouco de ar. As imagens do acidente, que ocorreram em 25 de janeiro, destacando o acidente do acidente foram amplamente distribuídas nas redes sociais.

Como relatado, um caminhão a toda velocidade que veio da direção oposta a atingiu e cortou a cabeça do corpo. A mulher estava viajando em um ônibus sem o KSRTC de Gundlupet a Nanjangud quando o acidente ocorreu.

A polícia local registrou um caso de acidente e iniciou uma investigação. Segundo os relatos, o motorista do caminhão, que bateu na vítima, estava na corrida.

Em 22 de janeiro, um caminhão, que transportou frutas para uma feira local no distrito de Kannada de Utara, em Karnataka, anulou para matar 11 pessoas a bordo.

No ano passado, em maio, um homem de 32 anos decapitou uma menina menor em um ataque de raiva depois que seus pais cancelaram o casamento arranjado entre os dois.