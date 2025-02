Mulher estuprada em um grupo no carro em movimento por 4 homens depois de tomar elevador, espancado com barra de ferro e abandonado em Udaipur

Em um incidente horrível, uma mulher de 40 anos foi supostamente estuprada em um grupo em um carro em movimento no distrito de Udaipur, no Rajastão.

A vítima estava esperando um veículo no cruzamento voltar para casa por volta das 21h. Como o veículo não apareceu após uma longa espera, ele pediu um elevador de quatro homens em um carro.

De acordo com a queixa da mulher, ela foi atacada e estuprada em um grupo pelos dois homens sentados nas costas. Ela foi levada com força perto de uma universidade, onde a acusou brutalmente a atingiu com uma barra de ferro e depois a abandonou na estrada antes de fugir.