Mulher morta canta ‘Maha Snaan’ em Mahakumbh 2025, graças ao filho; redes sociais derretem

Tal como vários outros devotos de Prayagraj em Uttar Pradesh, a falecida foi ao MahaKumbh Mela de 2025, graças ao seu filho, para banhar-se em Sangam, a confluência dos rios Ganges, Yamuna e o mítico Saraswati, na madrugada do que é referido como “ Maha Snaan”, o ritual principal do Maha Kumbh 2025.

Em uma postagem no X, um usuário chamado ‘Mishrain’ compartilhou que seu pai foi para Mahakumbh e tirou o Maha Snaan com a foto de sua mãe. “Baba foi até Maha Kumbh e levou Maha Snaan com uma foto de sua mãe”, escreveu o usuário em hindi.