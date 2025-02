Mulher Tamil Nadu, empurrou o trem após agressão sexual, sofre de aborto espontâneo – Tamil Nadu News

Uma mulher grávida de quatro meses, que supostamente foi agredida sexualmente e expulsa de um trem em movimento em Tamil Nadu, há dois dias, sofreu um aborto espontâneo.

O incidente ocorreu na sexta -feira (7 de fevereiro), quando o sobrevivente, que trabalha em uma empresa de roupas em Coimbatore, estava viajando para Chittoor e estava sozinho no compartimento das senhoras de trem.

Segundo os relatos, foi atacado por um homem no compartimento das senhoras de trem. Segundo o sobrevivente, o réu se aproximou do compartimento feminino em Jolarpettai depois que outros passageiros diminuíram.

A mulher pediu que ela deixasse o compartimento das mulheres, mas disse que o trem já havia começado a se mover e que seria colocado na próxima estação.

Segundo ela, o homem inicialmente permaneceu em silêncio por 30 minutos, mas depois saiu do banheiro nu quando não estava olhando e tentou tirar a roupa.

“Eu implorei, dizendo que estou grávida e que sou como sua irmã”, disse ele.

Ela disse que ficou violenta quando lutou. “Quando tentei puxar a corrente, ele caiu e me bateu. Eu tentei ir ao banheiro e me trancar, mas ele me arrastou para a porta e quebrou minha mão. Eu estava sofrendo o máximo possível, mas ele chutou e me empurrou para baixo.

Ela caiu do trem em movimento e perdeu a consciência. A mulher foi levada mais tarde ao hospital do governo do distrito para receber tratamento.

Um caso foi registrado e a polícia ferroviária estava revisando imagens de CFTV para identificar o réu.