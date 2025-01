Mulheres com crianças foram oferecidas para trabalhar remotamente

Como se lembra o autor da Iniciativa Legislativa, o líder da Duma Fairytie “Fair Russia – para a verdade” Sergey Mironov recomendou que as contas da Câmara no ano passado no Código do Trabalho a obrigação de os empregadores mudarem para o regime externo ou flexível de transferir funcionários com tarefas familiares. No Ministério do Trabalho, eles pediram aos empregadores com entendimento para tratar mulheres grávidas – para dar a elas a oportunidade de trabalhar em casa. No entanto, um controle remoto para mulheres grávidas e mulheres com crianças ainda é uma boa vontade do empregador. Mas não seu dever. O representante propõe corrigir a situação, fazendo alterações apropriadas ao código do trabalho. Propõe -se que trabalhe no modo externo para mulheres grávidas, mães com crianças menores de três anos, mulheres solteiras, bem como aquelas que criam filhos sem mãe (isso pode ser pais, guardiões).

“A idéia de criar preferências extras para mulheres grávidas, pais, parentalidade de crianças sozinhas, na forma de requisitos obrigatórios para os empregadores, em princípio, estabelecer uma forma externa de trabalho, não é nova”, disse Alexander Safonov, professor de a Universidade Financeira sob o governo da Federação Russa. Ele acrescenta que isso pode ser considerado uma ajuda para facilitar as condições de trabalho, mas devemos levar em consideração as características das posições dos trabalhadores dos funcionários que educam as crianças. “Em alguns casos, o controle remoto é impossível. Ao trabalhar no sistema educacional, os cuidados de saúde, por exemplo, em empresas de ciclo total, é impossível pedir para mudar para um regime externo. E se você pedir aos funcionários que mudem para outros Posições, eles podem ser pagos muito pior – é uma perda de dinheiro. Implementação de diferentes índices de responsabilidade social corporativa, a composição das avaliações dos maiores empregadores em termos de responsabilidade social etc. “.