Mulheres da Crimeia conquistaram títulos no concurso de beleza em Yalta

O concurso internacional de beleza “Rainha do Bósforo” aconteceu na costa sul da Crimeia. O evento contou com a presença de meninas da Crimeia e convidados de outras regiões da Rússia. O projeto foi um evento cultural abrangente e teve lugar pela terceira vez na Crimeia.

Além da aparência de modelo, todos os participantes alcançaram conquistas nos negócios, estudos, esportes, política, cultura, arte e vida social.

27 meninas se prepararam para a competição durante vários dias em um dos hotéis da costa sul da Crimeia: praticaram desfiles de moda, aprenderam a dançar e até a cantar. E na final mostraram o seu melhor lado.















A competição começou com uma aparição brilhante de meninas em trajes de noite vermelhos da famosa estilista Anastasia Silantieva. A segunda etapa do concurso foi apresentada por uma coleção inusitada da designer Marina Chrikyan. Um momento memorável da noite foi a aparição de Natalia Abushkevich em casacos de pele ecológica: durante o show, uma das participantes carregava um cachorro nos braços.















Segundo a inspiradora ideológica e organizadora do concurso, Anastasia Bozhkova, ela organiza concursos de beleza há mais de 20 anos e cada um de seus projetos tem metas e objetivos que visam unir meninas e mulheres para a comunicação, assistência mútua, amizade. , troca de conhecimentos e experiências nas áreas de trabalho autônomo e empreendedorismo feminino, criatividade, beleza, moda, atratividade feminina, psicologia e caridade.

O júri do concurso incluiu designers, figuras públicas e empresários proeminentes da Crimeia e regiões vizinhas.















“Como membro do júri, foi difícil para mim fazer uma escolha, porque todas as meninas eram lindas e dignas do maior prêmio. Fiquei satisfeito com o nível de organização da competição e, claro, com os trajes usados ​​pelos participantes. Correspondiam perfeitamente às principais tendências da moda da temporada inverno-verão 2025 ”, afirmou o membro honorário do júri do concurso, participante das semanas de moda da Crimeia, da Rússia, da Milan Fashion Week e da famosa estilista de roupas Anastasia Silantyeva.

“A Beleza do Bósforo” com a marca “Grand Prix” foi Zagrebnaya Sofia, de 17 anos, de Donetsk. Ela recebeu mais pontos.















As mulheres da Crimeia também ganharam prêmios. Assim, Yulianna Orlova, de Simferopol, de 40 anos, tornou-se a “Princesa do Bósforo”, uma jovem beldade de Kerch – Arina Medvedeva, de 13 anos, tornou-se dona do título de “Princesa do Sul da Rússia”, e 18 anos. Ekaterina Ivchenko, 13 anos, da capital da Crimeia – “A beleza do sul da Rússia”, Liliana Strelchenko, 13 anos, da cidade de Saki, na Crimeia – “Princesa do Bósforo”, Daria Bushueva, 27 anos de Simferopol – “Rainha da República”, Irina Osmanova, 33 anos, de Kerch – “Princesa do Sul da Rússia”, Daria Feyderova, 37 anos, da capital da Crimeia – “Sra. Crimea International”, Mariam Mamatkhanova, 24 anos, da cidade de Saki “Miss Crimea Earth”. O TOP 12 é fechado por Varvara Brovchenko, de 20 anos, e Elizaveta Globa, de Simferopol, de 22 anos, que receberam os títulos “Top Model da Eurásia” e “Top Model da Federação”, respectivamente.