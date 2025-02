Mulheres francesas compram suas bases aqui, e agora vejo o porquê

Se há uma coisa que as mulheres francesas podem fazer, é que as bases são incrivelmente chiques. Seus armários estão alinhados com itens essenciais sem esforço – calças perfeitamente cortadas, camisas brancas crocantes e tricô que parecem tão luxuosos quanto parece. Embora suas dicas de estilo tenham sido bem documentadas (sim, elas realmente juram com essa roupa de três peças), o verdadeiro segredo está em Ou Eles estão comprando. Depois de cavar, encontrei a marca da qual todos estão silenciosamente apaixonados: St. Agni.

A gravadora australiana se tornou a comida da base parisiense, não tão secreta para aqueles que preferem luxo discreto a tendências efêmeras. Fundada em Byron Bay, St. Agni aperfeiçoou a arte do minimalismo refinado. Pense em silhuetas estruturadas, mas ligadas, tecidos naturais de alta qualidade e uma paleta neutra que faz você se vestir muito fácil. A marca oferece tudo, camisetas e suéteres descontraídos para uma variedade de jaquetas de couro, calças, saias, bolsas e muito mais para uma fabulosa seleção de vestidos atemporais. Em outras palavras, a marca incorpora que as mulheres francesas francesas são famosas.

O que torna Saint-Agni ainda mais atraente é seu compromisso com a produção ética e os materiais sustentáveis, duas coisas que os compradores franceses levam a sério. Eles querem que seus investimentos no guarda -roupa durarem, com estilo e qualidade, e esta marca oferece as duas frentes.

Se você sempre quis capturar isso ilusório, não sei o que, considere este sinal para começar onde as mulheres francesas fazem – com bases de ação santo impecavelmente santo que se parecem e sentem um milhão de dólares. Em relação ao estilo, menos é realmente mais.

Descubra como as mulheres francesas estão presas na marca e compre nossas melhores opções de St. Agni:

Adoramos a aparência de grandes dimensões desse design.

St. Agni Saia da coluna de couro Um guarda -roupa essencial que você usa nos próximos anos.

St. Agni Algodão orgânico de um ombro Um tanque branco não -chato para se associar ao seu jeans favorito.

St. Agni Calças ajustáveis ​​plissadas As calças perfeitas para o escritório e além.

St. Agni Top de manga comprida em algodão orgânico Uma excelente peça de superposição para quase todas as roupas.

St. Agni Mistura de algodão da perna do barril Derilize -os com um cinto de couro elegante.

St. Agni Abstrato tanque de algodão orgânico Outro tanque branco legal para adicionar à sua coleção.

St. Agni Dobras de perna grandes Se você está procurando uma atmosfera folgada.

St. Agni Saco de ombro Connolo O tamanho certo para se adaptar a todos os seus elementos essenciais.

Compre mais de nossos favoritos de St. Agni:

St. Agni Camiseta de bebê em algodão orgânico

St. Agni Minissaia de lã de bolso utilitário Combine -o com botas de joelho frescas.

St. Agni Vestido de algodão Maxi-Blast Este vestido atemporal de bustier também está de preto.

St. Agni Top de gola alta da gola alta Se francês e tão lisonjeiro.

St. Agni Busto de Mini-Robagem Estilo que com um blazer de grandes dimensões.

St. Agni Sumi Flip de couro acolchoado -Flops Para todas as suas viagens de verão.

St. Agni Up of Camis-Mélange em seda transparente Combine este top sexy com jeans inspirados no vintage.

St. Agni Cupro Jersey Mini-Robe Pegue isso enquanto ele ainda estiver à venda.

Acelerar este colete com um par de pequenos aros de ouro.

Adoramos os detalhes crus nessas calças.

St. Agni Top sem alça de algodão sem alças

St. Agni Saia lápis de camurça Outra base básica que você pode usar a temporada após a temporada.