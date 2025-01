Mulheres Naga Sadhus em Maha Kumbh Mela 2025: 5 fatos menos conhecidos sobre elas

Faltando apenas alguns dias para o início do Maha Kumbh Mela em Prayagraj, em Uttar Pradesh, a cidade está pronta para receber as mulheres Naga Sadhus ou Naga Sadhvis, que muitas vezes recebem muita atenção.

Os Naga Sadhvis deverão participar num dos maiores encontros religiosos do mundo – entre 13 de janeiro e 25 de fevereiro – e passar alguns dias na sagrada confluência dos rios Saraswati, Yamuna e Ganges para receber bênçãos e beber um banho sagrado.

Assim como os Naga Sadhus masculinos, as vidas desses Naga Sadhvis são dedicadas à meditação, ioga e outras práticas espirituais. Eles são bem conhecidos pela rigorosa observância dos votos de pobreza e celibato.

Também conhecidas como Mahila Naga Sadhus, as mulheres Naga Sadhus renunciaram a seus pertences materiais e relacionamentos. Eles vivem em cavernas ou ashrams e praticam exercícios como ioga, meditação e canto. controle de dinheiro relatado.

Ao contrário dos Naga Sadhus, as mulheres Naga Sadhus usam roupas. Seu distinto tilak e dreadlocks complementam seu traje “Ganti” (pano de açafrão sem costura), relatou o Tempos do Hindustão.

Durante a sua iniciação, eles cortam todos os laços com o mundo exterior, enquanto realizam o seu próprio “Pind Daan” para iniciar um novo caminho espiritual.

Estas mulheres Naga Sadhus promovem a igualdade e questionam as normas convencionais de género. Servem como emblemas da força feminina e da liberdade espiritual, mas também enfrentam frequentemente dificuldades e preconceitos particulares devido ao seu género. Perspectiva relatado.

As mulheres Naga Sadhus residem, estudam e praticam sua religião em akharas ou ordem monástica, relatou Controle de dinheiro.

Mulheres Naga Sadhus são uma visão rara, mas importante, no Kumbh Mela. Eles participam do reverenciado “Shahi Snan” (banho real) e realizam cerimônias. A presença deles no Kumbh Mela serve como um lembrete de como a espiritualidade está mudando. Além disso, denota que são cada vez mais aceites em comunidades religiosas que antes eram dominadas por homens.