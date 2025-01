Multas e filas: por que você precisa se apressar para trocar direitos na Alemanha

Se você já se perguntou por que precisa substituir sua carteira de motorista, você não está sozinho. Quase 43 milhões de motoristas na Alemanha estão agora se perguntando esta questão à medida que se aproxima o prazo chave para a troca de licenças antigas. De acordo com o clube automobilístico alemão Allgemeiner Deutscher Automobil-Club (ADAC), os motoristas que ainda não trocaram seus documentos “rosa” ou “cinza” emitidos antes de 2013 por cartões plásticos modernos correm o risco não apenas de receber multa, mas também de enfrentar problemas na travessia. a fronteira.

A Diretiva da União Europeia (EC 2006/126/EC) é conhecida há muito tempo, segundo a qual todos os motoristas devem receber documentos atualizados com proteção moderna contra falsificação – eles são inseridos em um banco de dados eletrônico exclusivo. Porém, o momento da troca depende do ano de nascimento do condutor e da data exata de emissão da carteira.

Até 19 de janeiro de 2025:

Qualquer pessoa nascida a partir de 1971, mas que possua carteira de habilitação emitida antes de 1º de janeiro de 1999, deverá ter uma substituta.

Anos anteriores:

Os cidadãos nascidos entre 1938 e 1970 já deveriam ter trocado os documentos antigos.

De acordo com estimativas do Ministério Federal dos Transportes alemão, milhares de motoristas adicionais não têm atualmente pressa em substituí-los. E se ocorrer uma verificação rodoviária após a caducidade da licença, é possível uma multa de advertência de 10 euros.

Por que isso é importante?

Multas e atrasos

Embora conduzir com carta “caducada” não seja crime, o condutor está sujeito a multa administrativa e, em alguns países da UE, uma carta “caducada” pode ser tratada com muito mais rigor.

Padrões comuns

No âmbito da reforma da UE (de acordo com a Diretiva 2006/126/CE), muitos documentos obsoletos não deverão permanecer em circulação: atualmente existem cerca de 100 cartas de condução diferentes em circulação nos países da UE. Em vez disso, será usado um formato único, dificultando a falsificação de credenciais.

Atualização regular

No futuro, você precisará renovar sua carteira de motorista a cada 15 anos para manter a foto e as informações do proprietário atualizadas. Assim, a legislação europeia procura melhorar a segurança rodoviária e controlar o número real de licenças válidas.

Troca sem exame ou controle médico

O processo de resgate em si não exige a repetição do exame de direção. Além disso, não é necessário exame médico se for carteira de habilitação da categoria B (automóveis) ou A (motocicletas).

Para troca você geralmente precisa de:

Passaporte ou documento de identidade válido

Fotografia biométrica

Carteira de motorista antiga

Pagamento de imposto estadual de aproximadamente 25 euros

Muitos municípios já disponibilizaram a possibilidade de submeter a candidatura online, o que simplifica bastante o procedimento e reduz as filas.

Quem corre maior risco?

Aqueles que planejam viajar para o exterior devem ter um cuidado especial. De acordo com a ADAC, os titulares de licenças expiradas podem enfrentar reações adversas da polícia de outros países. No caso de uma verificação documental, uma licença alemã que não cumpra os requisitos europeus uniformes pode levantar questões adicionais e potenciais multas.

Os motoristas de caminhões e ônibus devem ter especial cuidado: para eles, a carteira vencida pode trazer consequências muito mais graves do que uma simples multa administrativa.

De acordo com a Focus Online, alguns países da UE poderão impor sanções severas, incluindo uma proibição temporária de conduzir, se a carta de condução não for válida.

Benefícios do novo cartão de identificação

Segurança aprimorada: A nova carteira de motorista inclui recursos avançados de segurança que reduzem o risco de falsificação.

Base de dados única: todos os dados serão introduzidos num sistema pan-europeu, o que irá acelerar o processo de verificação dos documentos e aumentar a confiança nos mesmos.

Preservação das categorias anteriores: Durante um intercâmbio, as classes (categorias) de direção são preservadas. Se anteriormente você conseguia dirigir um caminhão de determinada tonelagem, seu direito de dirigi-lo permanece inalterado.

Você deveria esperar até o último minuto?

Absolutamente não! Os especialistas do ADAC recomendam não atrasar o procedimento e entrar em contato com a autoridade local o mais rápido possível, especialmente se você mora em uma cidade com alta densidade populacional. Quanto mais próximo o prazo estiver, maior será a probabilidade de as filas ficarem.

Dica principal:

Planeje sua visita pela manhã – o número de visitantes geralmente é menor.

Verifique a possibilidade de arquivamento eletrônico de documentos no site oficial do seu círculo eleitoral.

Conclusões e previsões

Até 2033, a Alemanha, juntamente com todos os países da UE, deve mudar completamente para um formato único de carta de condução. Quem ainda não trocou a carteira de identidade deve se apressar para evitar multas e transtornos desnecessários durante a viagem. O procedimento é simples, o custo é razoável e o resultado é um documento moderno que confirma o seu direito de conduzir um veículo em toda a UE.

Assim, a nova etapa no desenvolvimento dos direitos de condução europeus torna-se não apenas uma formalidade burocrática, mas um passo importante no sentido de estradas seguras e regras transparentes para todos os utentes da estrada.

A Alemanha diz o seguinte:

​Doença X e H5N1: novas ameaças à Alemanha e à humanidade. Cinco anos após a COVID-19: estamos prontos para outra pandemia?

Uma nova era para as eleições para o Bundestag na Alemanha: IA em vez de cédulas. Chatgpt ajuda alemães a entender programas partidários

Vida saudável em vez de fumaça de cigarro: o que dizem as estatísticas. Mesmo depois de muitos anos fumando, o corpo é capaz de uma tremenda regeneração.

Embalagem enganosa: aumentos ocultos de preços para produtos de 2024 O Centro de Proteção dos Direitos do Consumidor de Hamburgo publicou uma anti-classificação.

Manifestações na Alemanha: medidas policiais severas em Riesa. Colisões, spray de pimenta e cães de serviço

Alemanha perde para Cingapura: classificação de passaportes para liberdade de visto 2025

Alemanha alerta: pacotes falsos e links perigosos. Dos direitos aduaneiros aos websites falsos, porque é que a vigilância é tão importante

Crise energética na Alemanha: como lidar com o aumento dos preços. Mudança de fornecedor: regras para escolher o melhor preço

Falha ambiental na Alemanha: Burger King & Co viola regulamentos. Ações judiciais contra gigantes de restaurantes

Viagens aéreas na Alemanha: sete vezes mais caras que na Europa. Como voar mais barato? Conselhos para passageiros

A Alemanha está a reduzir a recepção de refugiados: o número de pedidos caiu um terço. Humanidade ou leis mais duras?

O café da manhã reduz o risco de morte em 31%. O segredo para proteger os vasos sanguíneos

Menos impostos, mais oportunidades: o programa eleitoral da CDU. O plano de Merz para recuperar a liderança