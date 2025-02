Mumbai: BMC propõe o pedido de estacionamento no ‘maior’ 2025-26 ‘maior’ orçamento; Como Mumbaikars afetará?

A Corporação Municipal de Brihanmumbai (BMC) apresentou o orçamento para o próximo exercício de 2025-26 na terça-feira. O orçamento de 74.427,41 milhões de rúpias da BMC se concentra no desenvolvimento de infraestrutura, educação e sustentabilidade urbana. Para resolver o problema do congestionamento do tráfego na metrópole, o organismo cívico também anunciou seu plano de desenvolver um pedido de estacionamento.

Aplicação de estacionamento da BMC: Como o Mumbaikars afetará? O orçamento sugere que o departamento de trânsito desenvolverá um pedido de estacionamento. Através desta aplicação, os cidadãos podem reservar espaços de veículos com antecedência. Eles também podem pagar o estacionamento através de um sistema on -line de acordo com sua conveniência.

Além da provisão de acesso mais fácil a vagas de estacionamento para Mumbaikars, a BMC desencadeou várias medidas para melhorar o gerenciamento do tráfego e aliviar o congestionamento.

Ônibus elétricos em Mumbai O chefe e administrador da BMC designados pelo estado, Bhushan Gagrani, disse na terça -feira que a BMC dará ₹1.000 milhões de rúpias como subsídio orçamentário da Brihanmumbai Electric Supply and Transport (Best). De acordo com o alto oficial do IAS, adicional ₹250 milhões de rúpias serão concedidas à Companhia de Transportes para a compra de ônibus elétricos dos fundos sancionados pela 15ª Comissão de Finanças.

Liberando o ‘maior orçamento para ser’, o administrador de Maharashtra designado pelo governo do órgão cívico mais rico da Índia, Bhushan Gagrani, disse: “Dessa forma, um ₹Uma alocação de 1.250 milhões de rúpias foi feita nos melhores orçamentos “, disse Pti. BMC também contribuirá ₹128,65 milhões de rúpias, sua participação de 5 %, em direção à aquisição e implantação de 2.000 ônibus elétricos para Mumbai.

Com o objetivo do desenvolvimento sustentável em geral, a agência cívica enfatizou o papel dos espaços verdes, a melhor infraestrutura de saúde, medidas de tráfego, capacidade de transmissão, sistema de transporte e estacionamento inteligente no orçamento do ano fiscal 26.

O vice -ministro Ministro e Ministro do Desenvolvimento Urbano de Maharashtra, Eknath Shinde, disse que o orçamento é responsável pelo homem comum com uma abordagem de saúde, educação e meio ambiente.

Projeto de controle de acesso A pedra base deste projeto foi colocada em outubro de 2024 pelo então ministro principal de Maharashtra Eknath Shinde. Isso implica a melhoria de uma união na rodovia Eastern Express (EEH) e três sindicatos na rodovia Western Express (WEH). O trabalho está atualmente em andamento.

Sistema de controle de tráfego de área (ATC) Para melhorar o gerenciamento do tráfego, está em andamento a implementação do sistema ATC nos sindicatos da Grande Mumbai.

Capacidade de transmissão Uma das principais iniciativas que podem diminuir o congestionamento é garantir os caminhos amigáveis ​​para os pedestres que promovem a capacidade da cidade de caminhar.

