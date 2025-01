Múmias antigas com línguas douradas descobertas perto de Israel

Uma notável descoberta arqueológica foi feita no Egito, onde foram encontradas mais de uma dúzia de múmias antigas com línguas douradas. Esta prática, que se acredita ajudar os mortos a falar na vida após a morte, reflete as profundas crenças espirituais dos antigos egípcios em relação à morte e à vida após a morte.

As múmias foram descobertas perto da moderna cidade de Al-Bahansa, nomeadamente no templo de Taposiris Magna, que remonta ao período greco-romano. Arqueólogos da missão hispano-egípcia descobriram 16 sepulturas em tumbas escavadas na rocha, sendo as línguas douradas um destaque da descoberta.

O significado do ouro na cultura egípcia antiga

O ouro era considerado a “carne dos deuses” pelos antigos egípcios, simbolizando o poder divino e a pureza. A inclusão de línguas de ouro na mumificação pretendia proporcionar ao falecido a capacidade de se comunicar com os deuses na vida após a morte. Esta prática enfatiza a importância da fala e da comunicação nas suas crenças sobre a vida após a morte.

A descoberta não só lança luz sobre as antigas práticas funerárias egípcias, mas também destaca a importância cultural do ouro em seus rituais. As múmias de língua de ouro fornecem uma ligação fascinante com as crenças espirituais de uma civilização que permaneceu misteriosa nos últimos séculos.