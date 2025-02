‘Mummy Pai, Perdoe Me’: Classe 11 adolescentes morre de suicídio depois de falhar nos exames de JEE

Aditi Mishra, um estudante de engenharia de 18 anos, supostamente morreu de suicídio na quarta -feira depois de falhar nos exames do JEE, cujos resultados foram declarados no dia anterior.

Ela deixou uma nota de “perdão” para seus pais.

De acordo com um relatório de NdtvAditi ficou triste com o resultado e pegou até a morte. Além disso, ela deixou uma nota de suicídio, ele mencionou: “Sinto muito, mãe pai, me perdoe … eu não poderia fazer isso …”

Aditi Mishra, um estudante do Momentum Coaching Center em Betiahata, localizado na delegacia de Gorakhpur, Uttar Pradesh, estava se preparando para os exames de JEE há dois anos. Ela compartilhou um quarto com outra garota no abrigo de meninas de Satyadep, Ndtv Relatório relatado.

O relatório dizia que, depois de falhar no exame JEE, Aditi Mishra conversou com seus pais na manhã de quarta -feira e até pediu ao pai que recarregasse seu celular. Ela parecia ser desanimada durante a conversa. Enquanto isso, seu quarto parceiro havia saído.

Quando o sujeito de Aditi voltou e bateu na porta, ele não recebeu uma resposta. Enquanto olhava para dentro, ele descobriu Aditi pendurado em uma corda feita de uma estola. O colega de quarto alertou imediatamente o guarda -roupa do abrigo, que mais tarde entrou em contato com a polícia.

Como pedir ajuda Aqui estão algumas dicas importantes para pedir ajuda quando você estiver lutando:

Seja claro sobre suas lutas: expresse suas dificuldades e como elas afetam sua vida.

Reconheça a dificuldade: reconheça que procurar ajuda é difícil, mas seja gentil consigo mesmo no processo.

Menciono diretamente pensamentos suicidas: diga claramente que você está pensando em cometer suicídio para que outros entendam a urgência de sua situação.

Contate Se for difícil conversar com seus entes queridos: se conversar com um parente ou amigo se sentir muito difícil, considere chamar um centro de socorro para apoio profissional.

Aqui estão algumas linhas de ajuda úteis para suporte imediato: Fundação Vandrevala para a Saúde Mental: 999966555 ou help@vandrevalafoundation.com

TISS ICALL: 022-25521111 (de segunda a sábado: 8h às 22h)

Não hesite em se comunicar se precisar de suporte.