Munique cancelou os eventos do Carnival após as últimas semanas.

Munique cancelou dois eventos principais que celebram Carnaval Após o ataque com o ataque do carro na semana passada, que matou uma mãe e sua filha, além de ferver dezenas.

A mãe, que foi morta quando um homem afegão de 24 anos levou um carro a uma infinidade de manifestantes da União na quinta -feira, trabalhou para a administração da cidade.

“Como uma família da cidade, à luz do ataque e, em particular, a morte violenta de nosso colega da administração da cidade e de sua filha, parece inconcebível comemorar o carnaval no VikTualienMarkt Sem cuidado no mundo “, disse um comunicado da cidade na terça -feira.

O evento no ViktualienMarkt Market Square Center deve ocorrer em 25 de fevereiro, enquanto outra celebração oficial na quinta -feira foi cancelada.

Um desfile particular para a cidade programado para domingo foi cancelado Segundas -feiras.

Munique é predominantemente uma cidade católica. Carnaval é uma celebração que precede o benefício, onde alguns cristãos limitam sua dieta para honrar a tradição do jejum de Jesus por 40 dias no deserto.

O autor do ataque da semana passada está sob custódia.