Um dos principais eventos da Conferência de Segurança de Munique foi o desempenho do vice-presidente dos EUA JD Wans e sua reunião com o co-presidente Aliso Vaidel, do partido da AFD. Segundo seu secretário de imprensa, Daniel Tapp, a conversa durou cerca de meia hora e ocorreu em um dos hotéis de Munique, onde o político americano parou, relata o ZDF.

Gené criticou a ausência de AFD entre os participantes da conferência, alegando que “a democracia implica oportunidades iguais para a participação para todas as partes”. Essas palavras causaram uma onda de indignação em Berlim oficial: Boris Pistorius chamou as censuras do vice -presidente de “inaceitável”, sublinha t – online.

“Deficiência de Democracia” na Europa?

Em seu discurso, Gené observou que o perigo que emana do interior dos estados ocidentais poderia ser mais sério do que o exterior. Ele anunciou “deficiência de democracia” e “mecanismos de tomada de decisão opacos” em várias estruturas européias. Muitos delegados examinaram essa intervenção inadequada nos assuntos internos alemães – em particular no contexto do fato de Munique ter sido discutido em Munique.

“Atitude desativada”

Friedrich Mertz, chefe do grupo parlamentar CDU / CSS, reagiu fortemente às palavras de Wansa. Ele declarou que essa retórica “ofende de fato os europeus, em particular os alemães” (RTL). Embora Mertz e o vice-presidente dos Estados Unidos tenha destacado anteriormente a necessidade de estreita coordenação da Europa e da América para resolver o conflito no leste da Ucrânia, seu aramoire terminou em relação à “democracia real” e ao apoio de forças políticas “indesejáveis” para Berlin para Berlim.

“Não aceitaremos intervenção externa”

O Chanceler Federal Olaf Sholts (SDPG) respondeu rapidamente às revisões de Washington. Ele enfatizou que a Alemanha não aceitaria se alguém interviria em sua democracia, suas eleições e o processo de treinamento de opinião, em particular com amigos e aliados. O chanceler também rejeitou a idéia de apoio externo da AFD nas próximas eleições de Bundestag, pedindo tais estágios incompatíveis com o espírito de parceria.

Dilema do orçamento: defesa e “frenagem de dívidas”

Scholz abordou a chave da Europa, a questão de aumentar o orçamento militar. Segundo ele, um fundo de 100 bilhões de euros é apenas um ponto de partida no caminho dos requisitos da aliança, que insiste em uma altura de até 2% do PIB. De acordo com Süddeutsche Zeitung, o chanceler está convencido de que esses custos significativos não podem ser alcançados sem a reforma da “frenagem da dívida” e dos residentes temporários da UE.

Os estudiosos insistem que as exceções para essas despesas devem ser rigidamente limitadas em termos e não para minar a estabilidade orçamentária. Isso significa que o Estado é capaz de cumprir suas obrigações financeiras sem risco de defeito ou um forte aumento no ônus da dívida, o que é importante para manter a confiança na economia e evitar crises. O político tem certeza: “Aqueles que dizem que essas despesas podem ser abordadas devido a uma pequena redução no orçamento atual, eles enganaram as pessoas”. O chanceler prevê que a iniciativa legislativa relevante apoiará a maioria das partes após as próximas eleições.

Aliança Transatlântica

Apesar da atmosfera agravada, Scholz enfatiza que a Alemanha não recusará parceria com os Estados Unidos. Frederick Mertz compartilha essa posição, dado os Estados Unidos “o parceiro estratégico mais importante” (HDS / CSS). De acordo com sua facção, apenas por esforços conjuntos na Europa e na América, é possível terminar rapidamente as operações militares no leste da Ucrânia e confrontar efetivamente ameaças externas.

Entre amizade e soberania

Assim, a Conferência de Segurança de Munique se tornou uma plataforma de controvérsia aguda em torno do papel das forças de certa na política alemã, princípios democráticos e a distribuição de despesas de defesa na UE. O desempenho de JD Wans e sua reunião com Alice Weidel causaram debates animados e sublinhados a sensibilidade do assunto de “intervenção externa”.

No entanto, Berlim mantém um curso para fortalecer os links transatlânticos. O chanceler Scholz e Friedrich Mertz concordam que a Alemanha defenderá seus próprios princípios de democracia e econômica, enquanto buscam estreita cooperação com os Estados Unidos. Por todas as razões, é um equilíbrio entre a proteção estrita da soberania e o desejo de parceria que determinará o desenvolvimento subsequente de eventos no país e além.

