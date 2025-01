Música e festas em 2025? Steve Tosi, Mitch B., Jaywork e Blind emocionam a Itália

O que acontecerá a seguir no diversificado universo musical e de entretenimento da Itália? O boom dos concertos ao vivo é um facto, assim como o dos locais que combinam comida e música… mas para tudo o resto há variedade. Isso é bom, para que cada um escolha o que prefere.

Dançamos olhando para o passado, neste período. Na verdade, ouça-o. Acontece em mil contextos diferentes. Tanto os mais próximos do público adulto quanto os queridos pelos mais jovens. DJs de acetona fazem isso. “Somos uma equipe muito unida e vamos trabalhar”, diz Steve Tosi, outro membro da equipe, que acaba de lançar o altamente eficaz “I Want Your Love” no TikTone, sub-selo da Acetone. “Não me sinto um DJ top, mas faço muitos shows. Toco todo tipo de música e se não consigo imaginar uma música porque parece muito datada, primeiro crio uma versão para mim. pois as músicas do Acetone começam aí… e os DJs e o público gostam.”

Até Mitch B., DJ e produtor musical da Romagna, provoca situações muito diferentes. Desde festas exclusivas em contextos como Villa Sublime, em Roma ou St. Moritz, até ao selvagem après-ski. Ele faz isso oferecendo músicas atemporais, como seu novo single ‘Echigi’. “É uma música perfeita para uma festa na cobertura, uma festa com amigos em um lindo terraço”, explica o artista rindo. “A música, a vista, a companhia e algo gostoso para beber. Ser DJ nessas competições é o melhor trabalho do mundo.”

Também Apogee Music, selo de música techno do Jaywork Music Group, uma série de selos coordenados por Luca Peruzzi e Luca Facchini. O artista Folual decidiu começar 2025 com uma bomba “Lovin’ You”, uma música em que se destaca uma voz feminina que escreveu a história da club music no passado… e quem disse que não, estará em isso também acontecerá no futuro?

A reunião dedicada ao passado continua com um jantar verdadeiramente selvagem que reúne belas canções do presente… e do passado: Cenando & Dancing. Quando você tem um casal como Icio nos vocais e Cucky na mixagem, onde eles são excepcionais, o resultado só pode ser vencedor. Seus jantares variam de Como, Bérgamo e toda a Lombardia e além.

Porém, quem não gosta do passado gosta de armadilhas melódicas. Um dos artistas que mais cresce é Blind, que se deu a conhecer no X Factor e continua a fascinar. Em ‘Mala’ ele fala de uma relação que é interrompida por mal-entendidos e discussões constantes, mas não só. “Em certos momentos você está tão apaixonado que fica completamente sozinho… Porém, a música não trata apenas de amor, mas de relacionamento entre as pessoas. Cada um pode interpretá-la à sua maneira.” E logo, logo, aqui está sua “Spento”, mais uma música que mistura amor e outros temas.

Shows cativantes que vão além dos habituais DJ sets estão se tornando cada vez mais populares nas discotecas. Por exemplo, o dos artistas do Circo Nero Italia. Seu formato mais experimental é provavelmente o Woodoo, que a equipe liderada por Duccio Cantini apresenta da seguinte forma: “na jornada em direção à luz, o guerreiro terá muitos encontros: figuras misteriosas, sombrias, cruéis, fascinantes, hipnóticas… e todas as experiências marcará um passo em direção às raízes espirituais”.