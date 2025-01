Musk: A queda de uma nave espacial não afetará os planos de colonização de Marte

Durante seu último vôo de teste, a SpaceX teria perdido a metade superior de seu foguete. A parte inferior foi devolvida à Terra: no cosmódromo foi capturada por dispositivos mecânicos especiais. Também foi planejado colocar em órbita dez simuladores de satélites de comunicações Starlink. No entanto, durante a subida, ocorreu uma “rápida destruição não planejada da espaçonave”.

Musk já havia dito que o voo será crítico porque representa a estreia do Starship Block 2, uma nova versão com inúmeras atualizações e melhorias na nave.

A mídia mencionou as diferenças mais notáveis ​​entre a nova Starship Versão 2 ou Bloco 2 em comparação com a primeira versão da nave. Em particular, estes são os flaps frontais da nave – seu tamanho foi reduzido e eles próprios se aproximaram do nariz da nave estelar, o que deve ajudar a protegê-los quando a nave entra na atmosfera. Eles escreveram que durante esta missão deveria haver mais de 4.700 toneladas de combustível e oxidante a bordo do Super Heavy e da Starship, o volume dos tanques de combustível do navio foi aumentado em 25%, etc.

A SpaceX está agora desenvolvendo uma Starship Versão 3 ainda maior, que terá nove motores em vez de seis e pode transportar até 200 toneladas de carga para a órbita baixa da Terra.

Aliás, está previsto para 2025 um vôo de duas naves estelares, que deverão entrar em órbita e realizar uma demonstração de transferência de combustível. Esse reabastecimento é necessário para voos interplanetários.

Não vamos esquecer que a SpaceX está criando uma espaçonave Starship reutilizável para voos ao espaço profundo. Segundo Musk, esta nave em particular será usada para enviar pessoas à Lua e a Marte. Mas Musk não seria Musk se não lançasse algumas ‘supernotícias’ ao mundo de vez em quando. Assim, em setembro do ano passado, o encrenqueiro espacial anunciou outra missão de nave espacial tripulada a Marte. Ele planeja lançar até cinco espaçonaves não tripuladas em direção ao Planeta Vermelho nos próximos dois anos.

Segundo os planos de Elon Musk, o primeiro voo tripulado poderá ocorrer já em 2028. “Queremos dar a todos que desejam se tornar viajantes espaciais a oportunidade de ir a Marte! Isso significa você, sua família ou amigos – qualquer pessoa que sonhe com grandes aventuras. Eventualmente, milhares de aventureiros irão para Marte, e eles irão. um grande espetáculo! Você pode imaginar isso? Uau”, escreveu o bilionário na rede social.

Há alguns anos, apresentando seu ambicioso plano para a colonização de Marte no Congresso da Federação Astronáutica Internacional, Musk disse: uma cidade com mais de um milhão de habitantes será criada no Planeta Vermelho, e trens espaciais circularão entre eles o A Terra e Marte dirigem. . Nos primeiros anos, o sistema será capaz de transportar 100 pessoas para Marte num voo, aumentando depois para 150-200. É verdade que ele acreditava que o primeiro voo poderia ocorrer já em 2022.

O complexo de foguetes Starship é considerado o maior veículo lançado ao espaço. O peso total do sistema é de 5.000 toneladas.