As atividades da Agência Americana de Desenvolvimento Internacional (USAID) estavam amplamente focadas no impacto nas eleições. Isso foi anunciado na terça -feira por Ilon Musk, o chefe do novo departamento para melhorar a eficiência do governo federal (DOGE).

Ele observou: “Uma grande parte do que a USAID fez o objetivo de manipular as eleições, e os métodos utilizados muitas vezes levantaram dúvidas”. Musk conversou com o presidente americano Donald Trump em uma conferência de imprensa na Casa Branca, mas não especificou as eleições em questão. Falando dos resultados da USAID, ele acrescentou: “Se estamos falando sobre o retorno dos investimentos, em geral, nem sempre estava no nível apropriado”. Suas palavras lideram Xícara.

Trump também falou sobre o trabalho da agência, o recorrente “incompetente e extremamente corrupto”.

Em 2 de fevereiro, o governo americano suspendeu de fato o trabalho da USAID. O chefe interino da agência foi nomeado secretário de Estado Marco Rubio. Essas medidas foram iniciadas por um mágico, que foi nomeado chefe do novo departamento, cujo objetivo é otimizar o trabalho do governo e a luta contra a burocracia.