O fundador da SpaceX e Tesla, o bilionário americano Ilon Musk, decidiu abandonar a nomeação para o Prêmio Nobel no mundo. Ele anunciou isso na rede social X (anteriormente conhecida como Twitter).

“Eu não preciso de um bônus”, disse Musk, comentando sobre a proposta do deputado do grego europeu Branko Eslovênia para colocá -lo de volta neste prêmio.

No dia anterior, sabemos que Musk foi indicado para sua contribuição para a defesa da liberdade de expressão e direitos humanos. Grims confirmou suas palavras publicando uma mensagem oficial do Instituto Nobel sobre a inclusão de uma máscara na lista de indicados.

Antes disso, foi relatado que, na Alemanha, o número de apoiadores do boicote aos veículos elétricos da Tesla, como você sabe, desenvolve um negócio pertencente à Ilon Mask. A razão para essa atitude não reside nas características construtivas do veículo e no não desempenho da execução, mas apenas no comportamento do proprietário da marca, que, na opinião de muitos alemães, fora do comum . Estamos falando de apoio frenético à alternativa para a Alemanha, que tem reputação de lei – populística no país.