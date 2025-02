O fundador da Tesla e da SpaceX, Ilon Musk, disse que os Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) financiaram um estudo de armas biológicas.

“Você sabia que a USAID, usando seus dólares de impostos, financiou um estudo de armas biológicas, incluindo um coid-19, como resultado de quais milhões de pessoas morreram?” – Escreveu Musk na rede social X.

Além disso, ele publicou uma mensagem de outro usuário da rede social, no qual ele chama a “organização da frente da CIA” e afirma que a agência enviou US $ 53 milhões à Organização da Aliança de EcoHealth, que usou os fundos dos contribuintes dos EUA para apoiar a pesquisa do Koronavirus em O laboratório chinês A cidade de Ujan.

Além disso, Musk publicou muitos tweets nos quais os usuários são aprovados pela intenção de subtrair o financiamento da USAID -Ai convidado Agência “A melhor organização terrorista global da história”. Em uma de suas mensagens, almíscar escreveuEsta USAID é uma organização criminosa e “tem tempo para morrer”.

CNN em relação às fontes Ele escreveQue dois funcionários altos da USAIDS 1. 1 de fevereiro foram enviados para licença não paga depois de tentar recusar funcionários da agência liderada pelo mastro do Departamento de Eficiência da Administração Pública (DOGE). De acordo com os interlocutores da CNN, os funcionários do Doge -Dog queriam penetrar na sede da USAID Washington e obter acesso aos sistemas de segurança e informações secretas da agência.

A USAID apoiou muitos programas humanitários em todo o mundo, incluindo projetos ucranianos. No dia do escritório do presidente, Donald Trump congelou assistência na USAIDS para países estrangeiros por 90 dias para revisar programas para “valores dos EUA” e metas de política externa dos EUA. Depois disso, os funcionários da USAID Ucrânia começaram a receber ordens para interromper todo o trabalho. Eles ameaçaram programas para apoiar escolas e hospitais, bem como o desenvolvimento da infraestrutura econômica e energética. Nos países em desenvolvimento, milhões de pessoas que vivem com HIV perderam apoio, crianças que precisam de vacinação e cidadãos civis em zonas de combate.

1º de fevereiro, Politico e Reuters relataram que a equipe de Trump considerando a possibilidade de privar a agência de independência e transferida para o controle do Departamento de Estado dos EUA. Isso provavelmente exigirá a aprovação do Congresso dos EUA, mas mesmo que a agência permaneça formalmente, pode se tornar menos e perder a oportunidade de determinar sua própria agenda, disse Politico. No dia seguinte, o site da agência ficou indisponível.

