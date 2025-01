Musk fez um gesto que lembrava uma saudação nazista após a posse de Trump

Musk começou a agitar os braços durante um discurso em Washington e declarou que é assim que se sente a vitória.

O empresário prometeu trabalhar “incansavelmente” e repetiu diversas vezes que estava muito feliz com o início da administração Trump.

Ao concluir seu discurso, Musk tocou seu coração e levantou a mão para cumprimentar os apoiadores. Especialistas dizem que foi uma “saudação de Bellamy” – um ritual que envolve a recitação do juramento de fidelidade à bandeira americana. A mão direita sobe até o peito, depois se rende bruscamente e vai direto para a bandeira.

Lembramos que Donald Trump tomou posse oficialmente como 47º presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro. A cerimónia de inauguração teve lugar na Rotunda do Capitólio. Trump, seguindo o exemplo do Chefe de Justiça dos Estados Unidos, colocou a mão na Bíblia e repetiu as 35 palavras do juramento.