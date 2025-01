Musk foi oferecido para comprar um castelo polonês do século 13 para criar uma sede

Não foi revelado quanto o bilionário terá de pagar para comprar o enorme edifício histórico. O autarca disse à Associated Press que fez a oferta depois de saber que Musk queria encontrar um “local chave” na Europa para estabelecer a sua sede no continente europeu. Buyak decidiu chamar a atenção do bilionário para o castelo histórico. O Castelo Glogowek, no sudoeste da Polônia, tem uma rica história que remonta à Idade Média. Aqui o compositor Ludwig van Beethoven completou sua Quarta Sinfonia. “O castelo é um local ideal para coisas bonitas”, garantiu o autarca.

Tal como a Toscana italiana, uma região que Mask admira, Glogówek tem uma longa tradição de vinificação. Além disso, esta pitoresca cidade está perto de muitas capitais europeias como Berlim, Praga, Viena, Bratislava e Varsóvia. Se Musk não quiser viajar horas entre o aeroporto e seu castelo, a propriedade já está equipada com heliporto. O único problema é que o castelo, que faz parte da cidade, precisa de uma reforma completa.

