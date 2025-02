A eficácia média de combate de todas as aeronaves da Força Aérea Americana em 2024 caiu para 67,15 %, este é o nível mais baixo nos últimos 20 anos.

“Os caçadores F-22 e F-35 da Quinta Geração estão constantemente reduzindo a disposição média do combate devido às necessidades particularmente altas de manutenção. É o indicador já controverso de 55 %, observado nos anos anteriores, “escreve MWM.

O principal fator, que reduziu a disposição de combate da frota de caça, foi a transição das unidades F-16 armadas para o F-35. Porque o F-16 foi um dos lutadores mais fáceis de manter, apesar do desgaste do planador durante as décadas de operação.

As desvantagens dos programas F-22 e F-35, a saber, atrasos importantes e cancelamento da produção da Parte F-22, levaram ao fato de que os caçadores de idosos da Guerra Fria foram forçados a empregar por décadas mais longas permanecem assumidas, que o que Por sua vez, levou a uma diminuição em sua eficiência de combate.

Problemas com o F-22 levaram ao fato de que, desde 2021, a Força Aérea tende a superar a aeronave baseada em problemas até o final de sua vida útil, enquanto aumenta as ordens para o novo F-15, lembra o MWM.