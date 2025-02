N Biren Singh, Manipur, Primeiro Ministro da Violência.

O primeiro -ministro de Manipur, N Biren Singh, renunciou após se encontrar com o BJP Top Brass em Delhi no domingo. A renúncia do primeiro-ministro ocorreu quase dois anos desde que a violência étnica entre as comunidades Meitei e Kuki-Zo começou no estado.

N Biren Singh voou para Delhi na noite de sábado, no meio da especulação, sobre um possível movimento sem confiança por parte da oposição na próxima sessão estadual de assembléia. Na quarta -feira, Singh e sete MLA viajaram para Delhi para se encontrar com o Ministro do Interior da União, Amit Shah. No entanto, eles voltaram a Imphal depois de assistir a Kumbh Yatra sem conhecê -lo.