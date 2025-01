Durante a fiscalização, o Ministério Público avaliará a atuação dos funcionários da administração local e do órgão especializado responsável pela captura de cães vadios no município. Com base nos resultados da inspeção, serão tomadas medidas de resposta caso sejam encontradas violações.

Na administração de Yuzhno-Sakhalinsk observadoque um sinal foi recebido na manhã de 16 de janeiro sobre um ataque de cachorro a uma estudante. A criança não sofreu ferimentos graves.

“O comitê administrativo responsabilizará o proprietário cujo cachorro atacou uma menina em Bereznyaki”, dizia a mensagem.