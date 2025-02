Correr com um covarde não é apenas uma maneira de fortalecer a resistência e manter uma forma, mas uma espécie de “botão de reinicialização” orgânico que desencadeia reações químicas incríveis em nosso corpo. Muitos corredores experientes observam que, após uma corrida, um poderoso aumento de força, uma ascensão emocional e até uma condição próxima à euforia. Mas qual é o segredo desse fenômeno? É realmente reduzido à fadiga física simples, que se transforma em orgulho pelo trabalho realizado ou é uma explicação realmente científica por trás disso?

O efeito do cânhamo é semelhante?

A atividade física regular tem um efeito enorme no metabolismo, no trabalho do sistema cardiovascular e na psique. De acordo com especialistas da Academia de Esportes Alemã em Mayypied, a corrida é o mesmo estimulante natural para o corpo como sono e boa nutrição. Quando você corre, é lançado uma verdadeira “tempestade” de hormônios e neurotransmissores, o que ajuda a melhorar o humor e reduzir o estresse.

O papel das endorfinas

Muitos já ouviram que, no processo de treinamento de endorfinas, mais frequentemente chamadas de “hormônios da felicidade”. No entanto, os cientistas alemães da Universidade de Friedrich Schiller em Jena estabeleceram: embora o nível de endorfinas realmente aumente, essas grandes moléculas não podem superar a barreira hématoencefalé e penetrar no cérebro. Em outras palavras, se apenas as endorfinas fossem responsáveis ​​pela “euforia do corredor”, simplesmente não sentiríamos.

Surge a pergunta: que substância realmente dá o mesmo estado de relaxamento agradável e zumbido leve depois de ter fluído?

Análogo natural da maconha

Aconteceu que o verdadeiro “culpado” da euforia após industrial é o endocanabinóides. Esses compostos atuam como substâncias ativas de cânhamo, mas sem efeitos colaterais perigosos.

Com uma raça moderada – cerca de 30 a 40 minutos – o sistema endocanabinóide é ativado e o cérebro começa a produzir anandamida (traduzido do sânscrito “Ananda” – “Bliss”).

Os endocanabinóides estão associados aos receptores CB1 e CB2 – o mesmo que é afetado pelo tetra -hidrocanabinol (TGK), o principal componente psicoativo da maconha.

Como resultado, sentimos tranquilidade, ascensão emocional e uma diminuição da ansiedade – é claro, sem tomar drogas psicoativas.

O professor Andreas Mayer, da Universidade de Erlangen -Nournberg, indica que a raça regular pode até fazer parte de terapia complexa com pequenas formas de depressão ou distúrbios alarmantes -isso afeta tão poderosamente nosso estado psico -emocional.

Traço escalável

Por que o corpo humano está configurado para se beneficiar do movimento prolongado? A resposta está no passado. Nossos ancestrais – catadores – praticaram uma “caça perseguida” quando as pessoas lideraram a presa para terminar a exaustão. Para suportar várias horas da cruz, o corpo produziu substâncias que ajudam:

Reduzir a dor.

Apoie a vigilância e a concentração com uma raça prolongada.

Para incentivar uma pessoa a continuar a se mover, apesar da fadiga.

Consequentemente, o “Buzz do corredor” se tornou um tipo de mecanismo de remuneração evolutivo – quando você corre por um longo tempo, seu corpo ativa o sistema de incentivos, que ainda funciona muito bem no século XXI.

Benefício psicológico

No entanto, o caso não se limita apenas a endocanabinóides. De acordo com estudos realizados na Universidade de Epanten, a corrida ajuda a fortalecer a psique e constitui resistência aos estressores:

Reduza o nível de cortisol. A raça reduz a concentração de um “hormônio do estresse” no sangue, o que dá uma sensação de calma e estabilidade.

Estimulação da produção de dopamina. Este neurotransmissor é responsável por um sentimento de recompensa e prazer, consertando o hábito de retornar ao treinamento.

Aceleração da formação de conexões neurais. Atividade física constante, incluindo raça, melhora as funções cognitivas, incluindo memória e a capacidade de se concentrar.

Um efeito particularmente vivo se manifesta nos residentes de megapité, onde o nível de estresse é tradicionalmente maior devido ao ritmo intensivo da vida.

Como obter o efeito máximo da raça?

Para viver o “Buzz do corredor” e sentir seu potencial de cura, os especialistas recomendam:

Duração: opere por pelo menos 30 minutos seguidos. Foi após esse período que há uma ativação do sistema endocanabinóide.

Templo: Escolha uma velocidade moderada que permita respirar uniformemente e confortavelmente. As cargas muito ricas em intensidade às vezes dão o resultado oposto.

Ar fresco: as corridas de rua são melhores do que correr na sala. O ar fresco e a ausência de restrições espaciais melhoram o efeito positivo.

Música e podcasts: música rítmica ou transmissão de áudio interessante permitem que você realize um “fluxo”, o que torna um treinamento fascinante.

Segundo a mídia alemã, muitos cidadãos recentemente se tornaram mais propensos a realizar corridas de manhã e à noite em áreas de parque, tentando se livrar do estresse e tração do escritório.

Mas se for difícil para você forçar você a dar os primeiros passos, lembre -se: após meia hora de corrida, você encontrará um impulso natural da felicidade, apresentado pela evolução e dedicado por cientistas em muitos estudos. Tome tênis, vá correr – e deixe seu corpo obrigado pela alegria e equilíbrio mental!

