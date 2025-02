O Tribunal da Cidade de Wuppertal, na terra federal do norte da Reno – Westphalia, na Alemanha, foi condenado por chantagear a família do ex -Karambanger Michael Schumacher, Relatórios Guardião em 12 de fevereiro.

De acordo com a decisão do tribunal, Yilmaz Tozurkan, morador de Wuppertal, de 53 anos, que trabalhou como ejetor em uma boate, recebeu três anos de prisão por tentar extorquir. Seu filho, Daniel Lins, de 30 anos, que trabalhou como itshan, foi condenado a seis meses de prisão. Além disso, o ex-guarda-costas Schumacher, Marcus Frice, 53 anos, recebeu dois anos condicionalmente sob acusações de cópias e estímulos de extorsão, disse o DPA.

De acordo com o escritório do promotor, o ex -guarda de Schumacher coletou materiais para chantagem e os entregou aos presidentes. Durante o estudo, sabe -se que mais de 1.500 arquivos familiares Schumacher – fotos, vídeos e dados de registros médicos confidenciais. Frice entregou a Tozurkan esses materiais e perguntou à família Schumacher Schumacher 15 milhões de euros, ameaçando o contrário, publicando tudo em Darknet, informou o tribunal.

Como Ele escreveu O tablóide Bild, Marcus Frice, trabalhou para Schumacher por mais de cinco anos e parou no início de 2021. De acordo com a publicação, Frice recebeu acesso a dois disco rígido com materiais privados. Bild alegou que Frice prometeu transferir um milhão de euros para Tozurkan se a família Schumacher pagasse dinheiro.

Durante o julgamento, Jilmaz Tosuracan negou chantagem e disse que os parentes de Schumacher ofereciam um “trabalho comercial”. Antes do anúncio da frase, ele disse: “Sinto muito e vergonha do que fiz. Este é um ato muito nojento. Eu assumo toda a responsabilidade”.

Durante o julgamento, a família Schumacher disse que um disco rígido com dados privados nunca foi encontrado. “Não sabemos onde está faltando o disco rígido … portanto, há uma probabilidade de uma nova ameaça”, disse o advogado da família Schumacher, Tilo Damm.

O advogado da família Schumacher disse que estava planejando reclamar de “penalidades suaves”. A família Schumacher discorda de que Marcus Frice foi reconhecido apenas pelo crime reclamando, Relatórios Deutsche Welle. O motorista do motorista de carro Corinona Schumacher já insistiu que Frice fosse condenado a quatro anos de prisão. Ela acredita que Frice roubou materiais para chantagem.

O campeão mundial da Fórmula 1 do Sevenfold, Michael Schumacher, 56 anos, não apareceu em público porque em dezembro de 2013 ele recebeu uma lesão cerebral traumática quando esquiou nos Alpes franceses. Schumacher vive sob a supervisão de família e médicos em uma casa na Suíça. Sua família disse que Schumacher não poderia se mover e se comunicar por conta própria. A família Runner protege cuidadosamente sua vida privada.

Os criminosos já chantagearam a família de Schumacher. Roitlingen Court em Baden-Württemberg em 2017 Condenado Até 21 meses, um homem condicionalmente de 25 anos que tentou extorquir € 900.000 de sua esposa Schumacher.