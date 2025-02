A edição de Munique de Murkur chamou a atenção para o anúncio das vendas da vila na costa do lago Tegernze, na comunidade da Baviera Rott-Ern. A vila é vendida por 25 milhões de euros. De acordo com o Immowelt Real Estate Portal, que acompanha os preços desde 1996, agora é a instalação imobiliária mais cara da Alemanha. A vila custa quase 10 milhões a mais que o líder anterior da série em casa em Campen, em Zilt Island.

O homem de negócios Alisher Usmanov desfrutou de uma vila como residência de verão de 2011 a 28 de fevereiro de 2022, quando caiu sob as sanções da UE, foi forçado a deixar a Alemanha.

A promotoria agora em Munique está investigando a Usman em relação ao caso de sonegação de impostos. O tribunal enviou um comissário de falência no caso Ulrich Kramer para pagar as dívidas da empresa offshore tegernese Limited da ilha do Maine, que em 2011 comprou a Villa Usmanov por 7,8 milhões de euros. O próprio Usmanov afirma que alugou uma vila por 77 mil euros por semana.

Os testes foram realizados no setor imobiliário na Alemanha, que pertencia a Usmanov: no outono de 2022 e 2023. Nos dois casos, segundo a mídia, a polícia chegou ao iate Dilbar e à vila em Rottes Eger. 2022. Os investigadores apreenderam documentos e 30 pinturas com um valor total de cinco milhões de euros.

Usmanov negou seu relacionamento com pinturas apreendidas, bem como um iate e uma vila, na qual as pesquisas foram realizadas. Mais tarde, o tribunal na Alemanha reconheceu uma busca ilegal. Em novembro de 2023, o tribunal de Frankfurt decidiu devolver o imóvel retirado durante a busca.