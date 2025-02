Na área de Rostov, um modo de emergência introduzido após um ataque de UAV em edifícios residenciais

Segundo ele, no local da situação de emergência, os especialistas do Comitê de Investigação concluíram a investigação do território e as concessionárias começaram a reparar. Os funcionários dos serviços de ajuda a gás também verificaram a condição de tubos e outros equipamentos de gás em apartamentos. O gás é fornecido como de costume.

Além disso, foi organizada a sede operacional para receber pedidos de residentes e o trabalho da Comissão para avaliar danos materiais está sendo realizado.

Chefe interino do governo Rostov-on-Don Alexander Skryabin relatado Em seu canal de telegrama sobre a alocação do material de Klontjes-SUM, ajuda aos residentes de casas afetadas às custas do fundo de reserva da cidade. Ele também dedicou serviços responsáveis ​​a descobrir a questão da criação do sistema operacional de promoção de SMS de Rostovitas em situações de emergência.

Na noite de 8 de fevereiro, Rostov em Don passou por um ataque maciço dos drones ucranianos. Devido ao ataque, vários carros foram danificados, óculos e quadros de janelas em 14 prédios de apartamentos foram desligados. 68 pessoas foram evacuadas do estágio da situação de emergência. O ponto de colocação temporária e nutrição das pessoas é usada no liceu nº 20, nomeado após o vice -presidente Polyanichko.