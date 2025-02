Na área do incêndio na construção da fábrica elétrica em Moscou, o tráfego foi bloqueado

Os motoristas foram aconselhados a encontrar um desvio. Um grande número de bombeiros, ambulâncias e outros serviços estão no local.

Lembre -se de que o incêndio ocorreu na construção da fábrica elétrica na noite de 8 de fevereiro.

De acordo com dados preliminares, quatro vítimas foram admitidas no hospital com envenenamento por monóxido de carbono. Outros 16 retornaram para obter ajuda.

Cerca de 170 pessoas são evacuadas do edifício. O incêndio foi atribuído ao quarto posto. A área de incêndio é de aproximadamente 100 metros quadrados. A extinção de incêndio continua.