Há dois imigrantes da Rússia na Argentina, o ex -policial Ivan Bliznyuk e o mecânico do navio Alexander Chikalo, que já cumpriu uma sentença de prisão em caso de contrabando de cocaína da América Latina para a Rússia, detida repetidamente. Sobre esse advogado Liliana Borisyuk, que representa os interesses do gêmeo, relatado Canal de TV “presente” em 30 de janeiro.

Segundo um advogado, ambos os réus foram detidos no final de dezembro de 2024, após o que Marcos-pop os colocou em uma prisão sob Buenos Aires.

Bliznyuk e Chikalo, de acordo com o escritório do promotor argentino, faziam parte de um grupo criminal que realizou uma grande série de cocaína no território da embaixada russa, destinada a contrabando na Rússia. Eles foram fechados em fevereiro de 2018, após o que se estabeleceram na prisão de Marcos-Pop acima mencionada. Abril de 2022 O Tribunal de Argentino nomeou gêmeos sete anos e sete meses de prisão e Chikalo – seis anos. Logo após a frase ambos Fora Condicionalmente, Chikalo em junho de 2022 e Gliznyuk em setembro do mesmo ano.

No entanto, o promotor Abel Cordoba pediu para revisar o veredicto para os gêmeos e Chikal, porque, de acordo com acusações, eles desempenharam um papel mais importante na conspiração criminal, que foi considerada anteriormente. Como resultado, a Suprema Corte da Argentina em setembro de 2024 foi aumentada pelo candidato da prisão gêmea por 10 anos e Chikalo – até oito anos.

A proteção tenta desafiar as reformadas sob custódia do gêmeo e da Chica.

Em fevereiro de 2018, a Argentina e a Rússia realizaram cirurgia contra o traficante de drogas e detiveram seis pessoas acusadas de contrabandear cocaína na Rússia. A investigação constatou que 12 malas foram encontradas no prédio da escola na Argentina, na Argentina, que era de cerca de 50 milhões de euros perto da cocaína. Durante uma cirurgia especial, uma série de medicamentos intoxicantes foi substituída por farinha e as malas foram equipadas com GPS DAC. Depois que a cocaína foi enviada à Rússia no avião do ex -diretor do FSB Nikolai Patushev, foram detidos os participantes da conspiração criminosa.

Segundo os investigadores, o contrabando de cocaína foi organizado pelo homem de negócios Andrei Kovalchuk. Além disso, o esquema contou com a presença do policial argentino Ivan Bliznyuk e o mecânico Alexander Chikalo, que liderou os clientes ortodoxos russos na América Latina. Além disso, no caso havia o ex -chefe da embaixada russa na Argentina Ali Abyanov, bem como os empresários Vladimir Kalmykov e Takimir Khujamov. Tudo o acusado no caso se recusou a culpar. Bliznyuk e Chikalo alegaram que foram caluniados por um funcionário da Embaixada da Rússia na Argentina Oleg Vorobyov, que nesse caso aconteceu como testemunha.

Quatro acusados ​​- Kovalchuk, Abyanov, Kalmykov e Khujamov – foram classificados na Rússia. Em dezembro de 2021, Moscou Dorogomilovsky deu a eles de 13 a 18 anos de prisão. Kovalchuk obteve o prazo máximo – 18 anos na colônia de segurança máxima.

Como grande comerciante de drogas por anos, ele encaminhou para o oficial de inteligência russo e invadiu o sistema do Ministério das Relações Exteriores O Centro de doses publicou uma investigação sobre cocaína na embaixada russa em Buenos Aires