Na Áustria, um refugiado da Síria atacou os transeuntes -por -noam. O adolescente foi morto, cinco feridos

Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridos durante um ataque armado na cidade de Phillah, no sul da Áustria, informa a BBC News.

Segundo a polícia austríaca, na tarde de 15 de fevereiro, na praça central da cidade, o atacante atacou os transeuntes. Durante o ataque, ele gritou para Allah Akbar, notou a mídia local.

Como resultado, um adolescente de 14 anos morreu. Entre as cinco vítimas, duas estão em estado crítico. A idade dos feridos é de 14 a 32 anos.

A polícia deteve suspeita de crime. Dizem que este é um refugiado de 23 anos da Síria, solicitou asilo político na Áustria e tem uma permissão ativa de residência. Seus motivos são desconhecidos.

O atacante ajudou a detectar testemunhas oculares em crimes – um correio, bem como a origem síria. Ele enviou um atacante no carro.

Como observado, no momento da detenção policial, o suspeito sentou -se em um banco com um sorriso no rosto, e o dedo indicador rosa (esse gesto na tradição islâmica está associado a grupos radicais).