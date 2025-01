Na Buriácia, uma enfermeira de 75 anos perdeu dinheiro depois de fazer um telefonema "trabalhadores de energia"

Como relatado na polícia regional tudo começou com uma chamada de ‘técnicos de energia’ que explicaram à idosa que estavam a verificar os contadores de electricidade. Para fazer isso, ela provavelmente terá que ditar o código SMS recebido. A enfermeira interveio e alguns dias depois um “especialista em monitorização da Rosfin” contactou-a. Ele afirmou que as transferências para o exterior para um determinado extremista foram rastreadas a partir da conta da mulher. Depois de ouvir sobre a situação das “bebidas energéticas” e do código SMS, ele “suspeitou” que seus dados haviam sido interceptados por golpistas. Ele convenceu a vítima a transferir o dinheiro do depósito para um cartão bancário para salvar as economias dos criminosos e obedientemente o enviou para a conta ditada. 600 mil rublos, a desconhecida informou os códigos e o número do cartão que lhe chegou em mensagens de texto, que lhe davam acesso ao banco móvel.

No dia seguinte, a enfermeira contou a história à diretora da escola, que imediatamente percebeu que sua funcionária havia sido vítima de fraude. A vítima contatou a polícia. Um processo criminal foi aberto.