Como Relatado No promotor público da República da Buryatia, um habitante de 26 anos de idade foi considerado culpado da comissão de 127 episódios de crimes sob a parte 4 do artigo 159 do Código Penal da Federação Russa (fraude cometida com com causando danos particularmente grandes a um cidadão organizado por um grupo). Bem como 36 fatos – de acordo com a seção “A” da parte 4 do artigo 158 do Código Penal da Federação Russa (roubo cometido com causar grandes danos a um cidadão, de uma conta bancária organizada por um grupo).

Foi estabelecido que a menina se tornou parte do grupo criminal organizado em abril de 2020. Sua tarefa era procurar cidadãos que estavam prontos para abrir contas nos bancos em seu nome e fornecer dados aos invasores. As vítimas de golpistas transferiram seu dinheiro para eles, convencidos de que transferem fundos para “contas seguras”. No total, mais de 139 milhões de rublos foram roubados dessa maneira de 165 vítimas.