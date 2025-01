"Na cama com o inimigo…": O Legado explode, despedaçando a campeã Simonetta

Um novo episódio do programa foi ao ar no domingo, 19 de janeiro O legadoo game show Rai 1 apresentado por Marco Liorni. E para a ocasião foi Simoneta – concorrente do Vigevano – para conquistar o título do campeonato. A mulher conseguiu fazer sua primeira estreia na Guilhotina após confronto em Triello contra o estreante Matteo e seu adversário do Milan.

Para levar para casa sou 10.313 euros – o prêmio em dinheiro do episódio – tinha que encontrar uma palavra que combinasse com “Passe”, “Cama”, “Mãos”, “Invisível”. Simonetta tentou acertar a resposta escrevendo o termo ‘Beat’ no cartão. Mas a solução proposta pelos autores foi muito diferente. Liorni ainda revelou que a palavra em questão era: “Inimigo”. Mas novamente a escolha dos autores desencadeou a raiva dos telespectadores.





Nas redes sociais, muitos telespectadores ficaram insatisfeitos com o resultado da Guilhotina. “Tudo bem – escreveu Cláudio – agora a guilhotina é intragávelautores intoleráveis.” “E ainda hoje inventaram a palavra Guilhotina”, observa Maria. “Além de dormir com o inimigo, os outros muito forçado“, a mensagem postada por outro usuário no X. Mas também há espaço para um ataque direto ao SIMonetta: “O campeão é insuportável“.