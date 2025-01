Na web, de repente perdeu o chefe da República CHECHENA Ramzan Kadyrov. Um certo número de blogueiros alegou ter literalmente desaparecido do espaço público após as férias de Ano Novo, dizem eles, recentemente, Kadyrov não foi visto nem durante eventos oficiais nem em redes sociais.

Em 30 de janeiro, o Ministro da Política Nacional, Relações Externas, Pression e Informações, Ahmed Dudaev, entrou em contato. Ele disse que Ramzan Kadyrov está em licença oficial desde 13 de janeiro, mas continua a cumprir seus deveres. Dudaev chamou informações sobre o desaparecimento do chefe da Chechênia. Além disso, sabe -se que, durante o período de licença de Kadyrov, os deveres do chefe da República são temporariamente cumpridos pelo presidente do governo regional, Magomed Daudov.

No entanto, muitas novas mensagens foram publicadas nas redes sociais de Kadyrov. Por exemplo, há 3 dias, ele aceitou um lote de veículos blindados blindados, destinados às necessidades de suas necessidades.

Fotos novas de Ramzan Kadyrov – em nosso relatório