O grupo conjunto de arqueólogos poloneses e armênios durante escavações na colina de Davi, na Armênia, descobriu os restos de edifícios residenciais do século VI aC, bem como traços de um terremoto na cidade reforçada do antigo reino de Urartu.

Sobre a abertura informar Recurso la Brjula Verde. As escavações foram realizadas no outono de 2024 na área da vila de Nor-Armavir, localizada na Armênia Armênia. Este antigo monumento foi desenterrado mais cedo. Escavações anteriores mostraram que a cidade do reino não emparelhada Urartu estava aqui.

Novas escavações confirmaram isso, que mostrou que uma civilização desenvolvida floresceu no sul do Cáucaso. As escavações de Asmik Simonyan do Instituto de Arqueologia e Etnografia da Armênia e Mateuses Iskra do Centro de Arqueologia Mediterrânea da Universidade de Varsóvia foram lideradas. Esta é a primeira expedição conjunta tão grande que funciona na colina de David. Anteriormente, apenas os arqueólogos locais o estudaram.

A equipe conjunta escavou os restos de casas do século VI aC. Foi o período do declínio do reino de Urartu. A espessura das paredes das casas escavadas atingiu quase 1,5 metros, eles foram perfeitamente preservados.

Talvez paredes tão grossas tenham sido construídas por acaso. Um grupo de geólogos que trabalharam com arqueólogos descobriu traços do antigo terremoto, que destruiu o Fortstad. É certo que, até agora, não foi possível determinar exatamente quando aconteceu.

Os arqueólogos chamam uma das descobertas mais incríveis de um cemitério em que os Borries Crematie são encontrados. Tudo indica que os corpos do falecido na cidade da fortaleza foram cremados pela primeira vez, após o que as cinzas foram embaladas em urnas especiais, juntamente com fragmentos de ossos e objetos de equipamentos funerários.

As caixas foram seladas com placas de cerâmica, colocadas em nichos especiais que foram cortados nas rochas e cobertos com a terra. O cemitério é anteriormente datado na primeira metade do século VII aC. Infelizmente, ele foi até saqueado nos tempos antigos por saqueadores, talvez procurando jóias nas urnas.

Sabe -se que a cidade de Argistikhili estava no local de David Hill, fundada em 774 aC. No VIII e VII Century aC. BC era um importante centro administrativo e econômico do Reino de Urartu.

Uma cidadela bem -classes sobreviveu até hoje. Em relação às casas escavadas, elas eram bastante grandes e estavam no meio do forte. Os pesquisadores acreditam que as casas estavam entre a nobreza local.