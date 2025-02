Na cidade francesa de Marselha, em 24 de fevereiro, ocorreu uma explosão no consulado russo. Sobre isso relatado BFM TV Channel.

Bombeiros e polícia chegaram ao local. O cônsul geral da Rússia em Marselha Stanislav Orange disse que a explosão aconteceu dentro do consulado, suas palavras Maldições RBC.

Como a TV BFM afirmou posteriormente, duas garrafas de misturas inflamáveis ​​foram jogadas no prédio do consulado. Eles caíram no jardim do consulado. O incidente não causou danos ou danos, de acordo com o canal de TV.

O Ministério das Relações Exteriores da Rússia disse que o incidente “tem todos os sinais de um ataque terrorista”. O departamento também afirmou que exige “medidas exaustivas e mais importantes” da França para explorar o incidente.