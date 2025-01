O governador falou sobre o andamento dos trabalhos de proteção do litoral da região de Anapa durante reunião da comissão governamental presidida pelo vice-primeiro-ministro da Federação Russa, Vitaly Savelyev.

“Continuamos a implantar redes ao longo da costa perto do mar para capturar a fração fina do óleo combustível e criar valas de proteção para proteger a costa contra uma possível poluição. Até ao momento temos 1,5 quilómetros de praia cobertos com redes durante o dia; instale mais 1 quilômetro”, observou Veniamin Kondratyev.

Além disso, o chefe da região informou sobre a conclusão da construção de um poço em torno do petroleiro Volgoneft-239 perto do Cabo Panagia. Apesar do vento e das ondas fortes, os especialistas conseguiram concluir a obra.