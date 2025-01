Na Crimeia, 29 estruturas rodoviárias serão construídas e reparadas em três anos

Segundo ele, a extensão das rodovias em condições normais ultrapassará os 2 mil quilômetros.

Em particular, a estrada Simferopol-Djankoy, que faz parte do anel viário de Azov e se estende por mais de 120 km, será ampliada para quatro faixas. As obras de reconstrução e ampliação deverão estar concluídas até 2030.