Na Cúpula de Paris AI, o PM Modi requer dados sem viés: você deve pensar com cuidado

Conjuntos de dados de qualidade livres de preconceitos são cruciais no desenvolvimento de sistemas de IA confiáveis ​​e transparentes, disse o primeiro -ministro Narendra Modi enquanto se dirige para Cúpula de ação da IA ​​em ParisCo -presidente do presidente francês Emmanuel Macron.

Destacando o potencial de transformação na remodelação da sociedadeEconomia e segurança, o primeiro -ministro solicitou esforços globais coletivos para estabelecer governança tecnológica inclusiva e democratização da tecnologia.

“A IA pode ajudar a transformar milhões de vidas, melhorando a saúde, a educação, a agricultura e muito mais. Ele pode ajudar a criar um mundo em que a viagem a objetivos de desenvolvimento sustentável se torne mais fácil e rápida. Para fazer isso, devemos desenvolver sistemas de código aberto que melhorem a confiança e a transparência ”, afirmou.

“Devemos criar conjuntos de dados de qualidade, gratuitos. Devemos democratizar a tecnologia e criar aplicativos centrados nas pessoas. Devemos abordar preocupações relacionadas à segurança cibernética, desinformação e falsificações profundas. E também devemos garantir que a tecnologia esteja enraizada nos ecossistemas locais para serem eficazes e úteis ”, disse o PM Modi.

O viés de dados ocorre quando os dados de treinamento usados ​​para desenvolver modelos de IA não são representativos de cenários do mundo real ou contêm erros sistemáticos, o que leva a resultados tendenciosos, injustos ou imprecisos. Esse viés geralmente vem de desigualdades históricas e preconceitos humanos geralmente reforça os estereótipos.

Por exemplo, uma pesquisa por imagens de IA pode mostrar predominantemente imagens de homens brancos quando consulta sobre profissões de alto pagamento. Da mesma forma, um estudo recente descobriu que os modelos de IA eram menos precisos para responder às consultas relacionadas à saúde sobre a população negra em comparação com seus colegas brancos.

O primeiro -ministro Modi também apresentou um exemplo, explicando que, se for solicitado a gerar uma imagem de alguém que escreve com a mão esquerda, é provável que as plataformas de representar um escritor com o certo, já que os exemplos certos dominam os dados do treinamento .

“Isso mostra que, embora o potencial positivo da IA ​​seja absolutamente incrível, há muitos preconceitos que devemos pensar com cuidado”, disse o primeiro -ministro, refletindo as preocupações dos especialistas de que os resultados tendenciosos podem ser graves e de grande alcance, quando a IA é usado para tomar decisões ou previsões que afetam as pessoas.

Além disso, ele acrescentou: “A IA está se desenvolvendo em uma escala e velocidade sem precedentes. E ser adotado e implantado ainda mais rápido. Há também uma profunda interdependência entre as fronteiras. Portanto, há a necessidade de esforços globais coletivos para estabelecer a governança e os padrões que mantêm nossos valores compartilhados, abordam riscos e geram confiança.

Ele Cúpula de ação realizada em Paris na quarta -feira Eles reuniram líderes globais, especialistas em tecnologia e formuladores de políticas, concentraram -se no potencial transformador da inteligência artificial (IA) e na importância do desenvolvimento ético da IA.

Postado em: 12 de fevereiro de 2025

