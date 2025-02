A duma do estado examinará a nova lei à direita das mulheres grávidas de tomar um decreto por qualquer período

Sergei Mironov, com vários outros deputados da Duma do Estado da Rússia, enviará um novo projeto de lei, segundo o qual as mulheres poderão tirar licença de maternidade para qualquer gestação. Ele falou sobre isso em uma entrevista à Ria Novosti.

“Desenvolvemos mudanças que permitem que as mulheres grávidas façam de fato a qualquer momento, com o pagamento de serviços de gravidez e parto”, disse Sergey Mironov.

Conforme indicado em “Ria News”O novo projeto permitirá que os russos tirem licença de maternidade desde o momento de recebimento do documento sobre a incapacidade do trabalho na clínica pré -natal já no primeiro trimestre da porta de uma criança.

Cuidar da maternidade e da infância é uma das principais tarefas dos membros da Duma do Estado. Anteriormente, os especialistas em demografia apreciaram positivamente a nova iniciativa dos deputados para estender a licença de maternidade paga até 9 anos.