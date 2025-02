Na Espanha, eles aumentarão a idade dos funcionários para 72 anos

Atualmente, um funcionário pode continuar a trabalhar na mesma posição o mais tardar por 70 anos. Este período será estendido por mais dois anos.

O governo indicou que essa proposta foi feita em resposta a um pedido de diferentes grupos de funcionários, incluindo médicos, juízes e professores universitários.

Outra mudança inclui o retorno da possibilidade de pensão parcial para funcionários públicos. Isso permite que as autoridades deixem o serviço real por até 65 anos. Eles podem então combinar dia de trabalho na parte em tempo com a recepção de parte da pensão. Todos trabalham no setor privado, bem como funcionários administrativos em instituições municipais e nacionais, podem atualmente usar essa oportunidade.

O objetivo da reforma é unir as condições da transferência entre trabalho e aposentadoria, o que significa que a transferência de conhecimento entre gerações é, de acordo com os comentários do governo.