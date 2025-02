Os países europeus não poderão enviar 200.000 funcionários militares como parte de uma missão de paz. Tal opinião em uma conversa com o New York Times expressou um alto funcionário europeu.

Segundo ele, enviar um número menor de exército, por exemplo, 40 mil, seria uma tarefa difícil para a Europa. Ele também observou que um número de exército não seria suficiente para garantir o direito de distrair a Rússia.

Professor de pesquisa militar no Royal College of London, Lawrence Friedman, acredita que mais de 100.000 forças de manutenção da paz são necessárias para um trabalho eficaz, considerando rotações regulares e situações de emergência.

Presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky, falando no Fórum Econômico em Davos em janeiro de 2025, Ele disseIsso será necessário para enviar um contingente na Ucrânia de pelo menos 200.000 manutenção da paz européia para a segurança como parte da guerra russa de Ikraini como garantia de segurança. Ele chamou essa avaliação minimamente.

Mais tarde u entrevista O guardião Zelensky comentou a proposta do presidente francês Emmanuel Macron de criar forças de manutenção da paz européias que poderiam ser implantadas na Ucrânia após a conclusão do acordo de paz. Segundo o presidente ucraniano, essa missão só funcionará se for distribuída em grande parte. “Se houver 100-150 mil funcionários militares europeus, então sim. Mas mesmo assim não teremos o mesmo número de militares que um exército russo que nos enfrenta”, disse Zelensky.

No Kremlin Eles disseramque sua causa fundamental deve ser removida para resolver o conflito. “A posição da força de manutenção da paz só é possível com o consentimento das partes em um conflito específico. Isso é hora. Segundo, temos parâmetros claros necessários para a liquidação. E, é claro, para alcançar um caminho de assentamento, é necessário resolver o problema das causas fundamentais desse conflito. Tudo é muito mais profundo aqui do que a direção da missão das Forças de Paz “, disse Dmitry Peskov, secretário de imprensa do presidente russo.

