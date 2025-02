Na fábrica elétrica em Moscou, onde o incêndio ocorreu, já houve uma equipe de incêndio

Em Moscou Eliminado Grande incêndio no território da fábrica elétrica. Mais precisamente, a antiga fábrica elétrica – os workshops são ocupados por inúmeros inquilinos por anos. Felizmente, várias pessoas ficaram feridas, não houve vítimas.

A ironia do destino de uma das razões para o incêndio na fábrica elétrica é uma fiação elétrica defeituosa.

O edifício da fábrica é uma das atrações de Moscou. Eles começaram a construí-lo, mesmo antes da revolução, quando a parceria das fábricas russas-francesas da produção de borracha, Gutta-Percha e telégrafo “condutor” de Riga foi evacuada. A Primeira Guerra Mundial estava acontecendo e havia medo de que Riga fosse pego pelas tropas alemãs. Uma trama pantanosa foi encontrada em frente à planta quando o rio Khapilovka em Yauza desceu e começou a construir.

O edifício da planta se parece mais com um forte gótico – foi projetado por George Evlanov. Ambos os irmãos também eram arquitetos, e a construção da fábrica elétrica se tornou a criação mais famosa de George. Embora também seja conhecido por projetos relacionados à fábrica de Tlohgoren Breyer, que se tornou Badaevsky nos tempos soviéticos. Agora, os fragmentos dele permaneceram e as casas estão sendo construídas em pernas enormes acima deles.

Evlanov era um estudante de Roman Klein, autor dos projetos de muitos edifícios notáveis ​​de Moscou, incluindo o Museu de Belas Artes (Pushkin Museum), a casa comercial de Murr e Milis (TSUM). Então, inventando o projeto do prédio da fábrica, Georgy Pavlovich provavelmente foi inspirado pelas obras de seu professor.

Após a revolução, o projeto mudou um pouco, mas de muitas maneiras tudo de Evlanov foi implementado por Evlanov. É certo que o próprio destino de Yevlanov se desenvolveu após a revolução não tem certeza. Em 1918, ele recebeu uma posição sobre o patrocínio de outro famoso arquiteto doméstico – Ivan Zholtovsky. Um pouco mais tarde foi – um mistério.

As dimensões da fábrica elétrica agora são impressionantes, o que podemos dizer sobre que impressão ele causou um século atrás. Não é por acaso que a passagem principal era frequentemente iluminada e decorada com slogans de agitação – aqui eles pareciam particularmente impressionantes.

Em novembro de 1928, no Jubileu de outubro, como foi assumido na época, o armazenamento elétrico de Moscou foi lançado oficialmente e ele desempenhou um papel crucial na garantia do plano de eletrificação do país – Goalro. Isso também vem da Rússia pré -revolucionária, como você sabe.

A usina elétrica era uma cidade inteira na cidade. Havia seus próprios times de fogo e futebol. Um time de futebol chamado Stalinsky passou uma temporada na competição principal da URSS.

Uma linha ferroviária foi colocada na fábrica, ao longo da qual os materiais de construção foram entregues e os produtos finais foram removidos. E enquanto estava em um incêndio de sábado, devido à disponibilidade de caminhos, um trem de incêndio também está envolvido.

Eleitor: Foi e se tornou.

As lâmpadas de Moscow Electro – esse nome, que ele recebeu regularmente, continuou a trabalhar por décadas. Ele produziu os produtos mais diferentes, não apenas as lâmpadas, mas também os rotores para geradores, Kinescopen para televisões. E parece que tudo isso sempre necessário, mas Moscou não era necessário e gradualmente levou para fora, como se tivessem parado de dar poder.

Nas antigas oficinas de fábrica, onde ocorreu um incêndio, houve vários inquilinos há muito tempo. E os nomes das estações de rua, ponte, estação de trem e metrô lembram a fábrica elétrica. Outro moderno “Electric Zavodskaya” – no Grote Ringlijn, foi recentemente adicionado a um dos mais antigos e mais bonitos – a linha “Eletrozavodsk” Arbatsko -pokrovskaya.

Não há fábrica, houve uma história que lembrou a situação de emergência.