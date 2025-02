Na Filadélfia, Pensilvânia, uma pequena aeronave Learjet 55 caiu em um bairro residencial, causando fogo.

O avião estava especialmente equipado para transportar pacientes. A CNN relatou em seu comitê, ela era uma garota doente, mãe, dois médicos e dois pilotos.

O Learjet 55 deveria entregar uma garota doente depois de uma terapia vital nos Estados Unidos de volta ao México. A aeronave pertencia à Ambulância Aérea Jet Rescue da Companhia Méxica, tudo a bordo eram cidadãos mexicanos. Representantes do Jet Rescue de Ambulância Aérea disseram que não tinham informações de que alguém poderia sobreviver durante uma colisão.

Na Terra, um incêndio foi causado pela queda da aeronave danificou várias casas. Pelo menos seis pessoas, de acordo com a CNN, recorreram à assistência médica.

As causas da colisão da aeronave foram determinadas. Uma das testemunhas oculares disse à CNN que o avião explodiu no ar.

A colisão de uma aeronave na Filadélfia foi o segundo transporte de aeronaves com vítimas nos Estados Unidos por uma semana. Na noite de 29 de janeiro, perto do aeroporto de Washington, a aeronave de passageiros da American Airlines e o Black Hawk Hawkopter Hawkopter colidiram no ar e caíram no rio um descendente. Havia 64 pessoas a bordo da aeronave, três pessoas de pessoas voaram por um helicóptero. Ninguém sobreviveu durante a colisão.

Companhias aéreas em Washington. O que se sabe depois do dia Pelo menos três russos estavam no avião. Não havia despachante suficiente no aeroporto. Trump acusou Biden e Obama