Na Finlândia, um estudante da escola de gramática, que tem cidadania finlandesa e russa, não nos permitiu participar de excursões com outras crianças em idade escolar nas eleições nucleares da usina de Altuto. Sobre isso Ele escreve Edição finlandesa YLE.

O incidente aconteceu em novembro de 2024. Como a mãe do garoto Anastasia disse, seu filho de fumaça deveria fazer uma viagem à usina nuclear com outros alunos da Kulosaaren Lukio High School. Mas, em vez disso, ele recebeu uma carta no sistema escolar de que não poderia participar do evento, porque nasceu na Rússia.

A carta afirma que é uma “linha de segurança corporativa pesada, impossível de influenciar”. “A usina nuclear realmente pensa que uma criança pode ser um espião? Qual é o significado da rejeição? Como meu filho é responsável pela situação no mundo? Isso é absolutamente racista, absurdo e ilegal justificativa de não -o campo do campo de tempo “, disse Anastasia.

O diretor do ensino médio, Minnaritt Rapio, informou aos jornalistas que os participantes da turnê tiveram que cumprir o questionário com informações pessoais. “Depois disso, recebemos informações de Olkilut sobre quem aparece em uma viagem. A decisão foi tomada lá”, explicou o diretor.

O chefe de serviço impresso da usina nuclear de Johann Aho disse que, com base na avaliação de riscos no campo da segurança e cooperação corporativa com as autoridades, eles foram decididos de não permitir que cidadãos da Rússia e da Bielorrússia sobre excursões em usinas nucleares. Segundo ela, eles “podem chegar ao centro de convidados, mas as viagens à própria instalação são impossíveis”.

O cargo de tiroteio em direitos iguais notou que, de acordo com a legislação finlandesa, às vezes o cidadão, como Yle escreve, é possível se conectar de maneira diferente, se com base no básico legal ou por razões objetivas.

“O manuseio diferenciado com uma pessoa deve ser baseado na lei, ter uma meta aceitável e meios de atingir esse objetivo deve ser proporcional. Caso contrário, pode ser considerado discriminação. Em alguns casos, um apelo diferenciado não requer regulamentação legislativa, mas mesmo assim deve ter uma meta aceitável do ponto de vista dos direitos humanos básicos, e os meios de conquista devem ser proporcionais “, disse o especialista em ombudsman em Matti Utili.