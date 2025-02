Na cidade de Vann, no noroeste da França, após uma investigação de longo prazo, o julgamento no caso do ex-cirurgião de 73 anos Joel Le Skarnek foi acusado de violência sexualizada contra 299 crianças de 1989 a 2014, ele vai começar. A maioria das vítimas são ex -pacientes médicos.

Le Skurnek é um cirurgião especializado em cirurgia abdominal. Desde 1989 processado Em hospitais na parte central e no oeste da França. Em 2017, ele foi preso por suspeita de violência sexualizada contra um vizinho que tinha seis anos na época. A garota disse aos pais que Le Skurnek havia mostrado seus órgãos genitais. Durante um exame médico e pesquisas policiais, verificou -se que a criança poderia ser abusada.

Durante a investigação, a busca foi realizada na Cirurgião, onde, como descrito pela mídia francesa, eu vivi em um desfavorável e até mesmo Antisanático Condições. Durante a pesquisa, eles encontraram bonecas sexuais semelhantes a crianças, brinquedos sexuais e mais de 300.000 vídeos e fotos com pornografia infantil. Além disso, foram descobertos registros nos quais o médico descreveu em detalhes as cenas de violência sexualizada perene contra crianças. Em alguns casos, Le Skurnek indicou os nomes, data de nascimento e endereço das crianças. AprovadoNo total, os nomes de cerca de 200 menores foram mencionados nos “diários” de um médico. Ele começou a trabalhar suas primeiras anotações em 1990, chamando -se de pedófilo em alguns.

2020. Le Skuarnek condenado Até 15 anos de prisão sob acusação de violência sexualizada contra quatro meninas: um vizinho de seis anos, dois sobrinhos abusados ​​em 1989-1999 e um ex-paciente, que tinha quatro anos no momento do crime na época de o crime. O ex -cirurgião se declarou culpado desses episódios e disse ao Tribunal para se arrepender de suas ações.

Na época da primeira penalidade, a investigação foi determinada por 312 vítima de violência desde 1986, durante o trabalho de Le Skurnek em hospitais. Entre eles estão 164 homens e 148 mulheres. 265 eles Eles eram Com menos de 15 anos, na época da Comissão Penal, cujo médico foi acusado. De acordo com a BBC News, Le Skarchnek foi acusado de mais de 100 casos de estupro e mais de 150 casos de violência sexualizada.

Como proteger seu filho – não apenas a dele – da violência sexualizada (e por que é uma palavra imprecisa "sexual" aqui)?

No geral, ao longo dos anos de investigação, investigadores Estabelecer 349 possíveis vítimas das ações do ex -cirurgião. Mas, de acordo com alguns episódios, o estatuto de limitações expirou e, em cinco casos do fato de que “era impossível ser qualificado como crimes” com princípios básicos suficientes para isso.

Alguns dos ex -pacientes com Le Skurnek disseram que lembram que o cirurgião os tocou sob o disfarce de um exame médico, às vezes até na presença de seus pais ou de outros médicos. No entanto, como afirmou a promotoria, Le Skurnek, na maioria dos casos, cometeu violência quando as vítimas “conseguiram ter um estado de sono causado por substâncias anestésicas, sedativos e outros remédios médicos ou por fadiga ou dor”. Eles ficaram chocados quando a polícia os contatou e disse que nas notas do médico encontraram seus nomes e uma descrição da cena da violência contra eles.

O advogado de várias supostas vítimas de Francesca Satt disse à BBC News que ele estava entre seus clientes de “a família de dois homens que se lembraram (sobre violência experiente) e, eventualmente, cometeram suicídio”. Olivia Mons, de vitórias francesas, encontrando -se com muitas vítimas de Le Skarnek, disse aos repórteres que algumas das vítimas haviam se lembrado vagamente do que havia acontecido e não conseguiu “encontrar as palavras para explicar” o que aconteceu com eles há anos.

A questão de como o médico foi capaz de cometer crimes seria esperado durante o processo e por que ninguém percebeu que isso seria discutido. A BBC News observa que, mesmo durante o primeiro tribunal, no caso de Le Skurarni, as alegações de que vários membros da família médica sabiam sobre suas ações desde meados da década de 1980, mas não intervieram. A ex -esposa Le Skarnek negou ter sabido alguma coisa sobre as ações do marido antes de sua prisão.

Ao mesmo tempo, no início dos anos 2000, o FBI alertou as autoridades francesas que o cirurgião havia visitado lugares com pornografia infantil. 2005 Reconhecido Le Skuannik culpado de armazenar esse vídeo. O médico recebeu apenas quatro meses de condicional, e as agências de direito não transmitiram as informações sobre esses órgãos médicos, e Le Skurnek continuou trabalhando em hospitais, incluindo as crianças.

Em 2006, um de seus colegas cirurgiões, que já havia duvidado de Le Skurnek, aprendeu com uma impressão local por acusações contra ele e convidou a Associação Médica Regional para tomar medidas. No entanto, no final, a maioria dos colegas Le Skurnek decidiu não violar a ética médica, e eles não aplicaram nenhuma sanção. Ativistas de direitos humanos acreditam que esses episódios podem indicar que os colegas do ex -cirurgião sabiam de suas ações, mas não o impediram.

A primeira audiência do tribunal está agendada para 24 de fevereiro. A audiência deve durar até junho de 2025. Ainda não se sabe se eles estarão abertos a jornalistas e ao público. Para fazer isso, todas as vítimas devem abandonar seu direito à confidencialidade e aos procedimentos fechados.

